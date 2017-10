Lionel Messi sous le charme d'une pépite africaine !

Dans le cadre d’une opération Adidas intitulée « Backed by Messi » (Soutenus par Messi) et mettant en valeur les jeunes pousses de la marque à trois bandes, la super star argentine Lionel Messi a désigné le jeune ailier gambien de Vancouver Whitecaps (Canada, MLS) Kekuta Manneh parmi les dix prodiges à suivre dans les prochaines années.

Si au premier abord, l’information peut paraître surprenante, le génie catalan a bien intégré l’ancien pensionnaire de la Gilkock Academy (Gambie) dans sa liste des 10 joueurs susceptibles d’avoir une grande carrière durant les prochaines saisons.

Toutefois, il convient de noter qu’une donnée importante est à prendre en compte : c’est la firme allemande qui contrôle cette élection et l’attaquant international gambien de Vancouver vient tout récemment de signer un contrat avec la marque aux trois bandes.

Parmi les autres talents du ballon rond qui auraient tapé dans l’œil de la Pulga, on retrouve également le jeune attaquant français du RB Leipzig Jean-Kévin Augustin, la latéral du Milan AC Davide Calabria mais on notera aussi la présence d’une joueuse féminine, la Russe Nadya Karpova.

Ci-après les 10 jeunes « Backed by Messi » (Soutenus par Messi) :

Kekuta Manneh (Vancouver Whitecaps)

Patrick Roberts (Celtic)

Jean-Kévin Augustin (RB Leipzig)

Davide Calabria (AC Milan)

Gabriel Boschilia (AS Monaco)

Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam)

Nathan Allan (Vitesse Arnhem)

Alex Muyl (New York Red Bulls)

Nadya Karpova (Chertanovo)

Chanathip Songkrasin (Muangthong Unidas)

Barcelona superstar Lionel Messi has included Gambian winger Kekuta Manneh in his pick of the 10 most promising youngsters in the world. pic.twitter.com/cnDaXXsPY3

— Modou Lamin Beyai (@modoubeyai) 18 octobre 2016