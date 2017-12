LDC - CDC 2018 : Tirage au sort mercredi au Caire

Le tirage au sort de la Ligue des champions d’Afrique et la Coupe de la Confédération 2018 sera effectué mercredi au siège de Confédération africaine de football (CAF) au Caire (Egypte).

Les 12 meilleures nations africaines au classement de la CAF seront représentées par deux équipes dont la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération.

Lors des deux dernières éditions, la phase de groupe se déroulaient entre mai et juin, mais pour cette saison, la Confédération africaine de football a modifié le calendrier en raison de la Coupe du Monde 2018 en Russie .

Il y aura deux tours à élimination directe en Ligue des champions et trois en Coupe de la Confédération avant la phase de poules qui regroupera 16 équipes dans chacune des deux compétitions, scindées en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poules se qualifieront pour les quarts de finale.

Les tours à élimination directe se dérouleront en février et mars 2018 alors que la phase de poules commence en mai avec le déroulement d’une seule journée, suivie d’une pause de deux mois avant la reprise de la compétition fin juillet après le mondial 2018 en Russie.

Voici les équipes engagées dans les deux compétitions :

Ligue des champions:

Esperance, Etoile Sahel (Tunisie), Entente Setif,

Mouloudia Alger (Algérie), Primeiro Agosto (Angola), Township Rollers

(Botswana), RC Kadiogo (Burkina Faso), Lydia Ludic Burundi Academic (Burundi),

Eding Sport (Cameroun), Olympic Real Bangui (Centrafrique), AC Leopards, AS Otoho

(Congo), AS Vita Club, TP Mazembe Englebert (RD Congo), Al Ahly, Misr Makkassa

(Egypte), Leones Vegetarianos (Guinée équatoriale), St George (Ethiopie), CF Mounana

(Gabon), Gambia Armed Forces (Gabon), Aduana Stars(Ghana), Horoya (Guinée),

Benfica (Guinée Bissau), ASEC Abidjan, Williamsville AC (Côte d’Ivoire),

Gor Mahia (Kenya), Bantu FC (Lesotho), LISCR FC (Liberia), Al Tahadi

(Libye), CNaPS (Madagascar), Be Forward Wanderers (Malawi), Stade Malien,

Real Bamako (Mali), ASAC Concorde (Mauritanie), Pamplemousse SC (Maurice),

DH El Jadidi, Wydad Casablanca (tenant du trophée) (Maroc), UD Songo

(Mozambique), AS Fan (Niger), Plateau United, MFM FC (Nigeria),Rayon Sports

(Rwanda), Generation Foot (Sénégal), St Louis (Seychelles), Bidvest Wits

(Afrique du Sud), Al Salam (Soudan du Sud), Al Hilal, Al Merreikh (Soudan),

Mbabane Swallows (Swaziland), Young Africans (Tanzanie), AS Port Lome

(Togo), Kampala Capital City Authority (Ouganda), Zesco United, Zanaco

(Zambie), JKU SC (Zanzibar), FC Platinum (Zimbabwe).

Coupe de la Confédération:

Club Africain, US Ben Guerdane,(Tunisie),

USM Alger, CR Belouizdad(Algérie), Petro Atletico (Angola), Benin: club reste

à désigner, Jwaneng Galaxy (Botswana), Etoile Filante (Burkina Faso), Olympic

Star (Burundi), Cameroun: club reste à designer, CS La Mancha, CARA Brazzaville

(Congo), DC Motema Pembe, Maniema Union (RD Congo), Al Masry, Zamalek (Egypte),

Gendarmerie Tnale (Djibouti), CD Niefang (Guinée équatoriale), Wolaitta Dicha (Ethiopie),

Mangasport (Gabon), Hawks (Gambie), Asante Kotoko (Ghana), Hafia (Guinée),

FC Canchungo (Guinée Bissau), AS Tanda, Africa Sports (Côte d’Ivoire), AFC Leopards

(Kenya), Elwa United (Liberia), AL Ittihad (Libye), Fosa Juniors (Madagascar),

Masters Security Services (Malawi), Djoliba, Onze Createurs (Mali), FC Nouadhibou

(Mauritanie), AS Port Louis 2000 (Maurice), Raja Casablanca, Renaissance Berkane

(Maroc), Costa do Sol (Mozambique), Sahel SC (Niger), Enyimba, Akwa United

(Nigeria), APR FC (Rwanda), Mbour Petite Cote (Sénégal), Anse Reunion (Seychelles),

Cape Town City, SuperSport United (Afrique du Sud), Al Hilal (Soudan du Sud),

Al Ahly Shandi, Al Hilal El Obeid (Soudan),Young Buffaloes (Swazinad),

Simba SC (Tanzanie), Nkana FC, Green Buffaloes (Zambie),Zimamoto (Zanzibar),

Harare City (Zimbabwe).