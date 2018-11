Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) et Milan attendent le feu vert de l’UEFA

Avant d’affronter Manchester City ce mardi en Ligue des Champions, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais donne la recette de l’exploit.

Il faut jouer ce match sans arrière-pensée, donner tout ce que l’on a. Sur le papier, Manchester City est une équipe qui nous est supérieure mais à l’aller, on a montré qu’on était capables de lui poser des problèmes. Il faut rééditer cela.Je ne vais pas tout dévoiler. On aura besoin d’être à 120% dans tous les domaines, et peut-être aussi d’un peu de réussite. Il en faudra pour réussir l’exploit. Il faut y croire et jouer avec nos forces. On va débuter avec du respect, de l’humilité mais aussi beaucoup d’ambition pour n’avoir aucun regret. Si mon équipe est concernée comme à l’aller, qu’elle profite du soutien du public, on peut le refaire.City a très souvent le ballon, avec un bloc très compact. L’équipe presse vite et fort à la perte du ballon. En général, elle a entre 70 et 80% de possession, et tous ces éléments réunis font qu’elle n’encaisse que très peu de buts.On fera le point ce soir. Dans ce genre de rencontres, on a besoin que tous nos joueurs soient à 100%. Nabil est notre capitaine, il est indispensable mais il faut qu’il soit en possession de tous ses moyens. Il nous dira son ressenti ce mardi soir, et on fera en fonction.Vendredi, Anthony nous a permis de rester dans le match, notamment en première période. Il a été décisif et cela donne beaucoup de confiance à la défense et à toute l’équipe. Mardi, on aura besoin d’un grand « Antho », comme à l’aller.Il s’est très bien adapté, sur et en dehors du terrain. Ses performances sont bonnes, voire très bonnes. Il est entré dans l’histoire du club en marquant dans le derby. Il a encore une marge de progression mais la façon dont il s’est adapté aux différents systèmes et aux différents postes est déjà exceptionnelle.