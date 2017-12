« Zlatan était au-dessus » : Létang revient sur son arrivée au PSG

Désormais à Rennes, Olivier Létang a évoqué, dans une interview accordée à Ouest-France, l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain.

Arrivé au poste de directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain en septembre 2012, Olivier Létang a progressivement pris de l’importance au sein de l’organigramme parisien et a activement contribué à l’arrivée de plusieurs grands noms (David Beckham, Angel Di Maria…). Devenu directeur sportif en octobre 2016 mais disposant d’un champ d’action restreint en raison de la présence de Patrick Kluivert en tant que directeur du football, il a démissionné quelques mois plus tard. Celui qui est désormais président délégué et manager du Stade Rennais garde forcément de nombreux souvenirs de son expérience dans la Capitale. L’un d’entre eux concerne Zlatan Ibrahimovic. « On a rencontré des clubs qui sont des institutions fortes, a expliqué Létang dans une interview accordée à Ouest France. Je suis allé voir Carlo Ancelotti au Bayern Munich, l’institution est très forte. Au Real Madrid, pareil. Personne ne dépasse l’institution. L’idée, à Paris, était de construire vite le club mais en gardant l’institution. J’adore Zlatan Ibrahimovic, on a une très bonne relation, mais quand je suis arrivé il y avait Zlatan au-dessus du club. L’idée, ça a été de remettre le club au-dessus de Zlatan, de construire une institution très solide. C’était important… Mais ça, les grands joueurs le savent, ils ne sont pas fous. Ils savent que le club est plus important et ils le respectent sans problème. »