Youth League : Le PSG se complique la vie avec sa défaite contre le Bayern Munich

Le PSG a lourdement chuté contre le Bayern Munich mardi pour la dernière journée de la phase de groupes de la Youth League (3-1). Le club parisien a ainsi manqué la qualification directe pour les 8emes de finale et devra en passer par les barrages.

La route d’un premier titre en Youth League s’est allongée pour le PSG ce mardi. Les Parisiens ont manqué l’opportunité de composter directement leur billet pour les 8emes de finale, en chutant lourdement sur le terrain du Bayern Munich pour leur dernier match de la phase de groupes (3-1). Deuxièmes du groupe B, les hommes de François Rodrigues devront ainsi en passer par les barrages, où ils seront confrontés le 6 ou le 7 février sur un match à l’un des huit qualifiés via la voie des champions. L’Ajax Amsterdam, l’Inter Milan ou le tenant du titre le RB Salzbourg, qui avait étrillé Paris en huitième la saison dernière, figurent dans la liste. Un échec pour les « titis », passés à côté de leur sujet en Bavière.

Le PSG était dépeuplé au milieu

Privés de leur milieu de terrain habituel, avec les absences de Lorenzo Callegari et Claudio Gomes, ils ont tenu le choc pendant un gros quart d’heure, le temps pour Timothy Weah de se procurer deux bonnes situations d’ouvrir le score (7eme, 14eme). Mais une fois que le Bayern a mis la machine en route, le PSG a explosé en vol. Batista Meier a d’abord trouvé le poteau (21eme), avant que Manuel Wintzheimer n’ouvre le score en toute décontraction (1-0, 25eme). S’en est suivie une énorme période de flottement chez les Parisiens, à la ramasse défensivement -en particulier Arthur Zagre sur la gauche- et maintenus à flot par Sébastien Cibois (28eme), avant de concéder le 2-0 sur une réalisation de Meritan Shabani (38eme). Le Bayern n’a pas franchement forcé après la pause, alourdissant néanmoins le score par Arthur Fein (3-0, 80eme), avant la réduction du score pour l’honneur de Virgiliu Postolachi (3-1, 88eme), entré en cours de jeu. Anecdotique pour les Parisiens, qui doivent désormais souhaiter que ce ne soit pas un mauvais présage pour les grands.