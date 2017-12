Yaya Touré condamné pour conduite en état d'ivresse !

On n’échappe pas au collimateur de la justice anglaise même si on est une star du ballon rond. Inculpé fin novembre après avoir été arrêté au volant de sa voiture dans l’est de Londres avec un taux d’alcoolémie au-dessus de la limite autorisée, Yaya Touré a écopé, lundi, d’une suspension de permis de conduire de 18 mois pour conduite en état d’ivresse. L’Ivoirien devrait aussi payer une amende de 54 000 livres (64 600 euros).



« J’ai toujours refusé de boire de l’alcool. Ceux qui me connaissent ou suivent le football m’auront vu refuser de boire du champagne quand je suis élu homme du match, à cause de mon attachement à ma religion. Je ne vais pas faire appel. Cependant, il est important pour moi de dire à la cour que je n’ai pas consommé intentionnellement de l’alcool. Le juge dans son jugement a remarqué que je n’avais pas volontairement consommé de l’alcool. L’alcool au volant est un crime grave et même si je n’ai pas intentionnellement consommé de l’alcool, j’accepte la sentence et l’amende, et je voudrais présenter mes excuses pour cette situation », avait écrit le joueur sur les réseaux sociaux.