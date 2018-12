Yann Karamoh (Bordeaux / Inter) vers un transfert de 15 M€ ?

Le milieu défensif de Galatasaray est revenu sur sa relation avec le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé. "Je n’ai aucun problème avec le coach. D’ailleurs, je n’en ai jamais eu avec un coach. De la Norvège à la Turquie en passant par l’Angleterre. J’ai gardé de très bonnes relations avec mes managers et je peux vous affirmer que le coach de l’équipe nationale ne sara en aucun cas l’exception", a-t-il indiqué. "Vous savez, la carrière d’un footballeur est très courte et je n’en suis pas à mes débuts. Toute mon énergie et mon attention se tournent vers ma carrière et mon avenir", a-t-il conclu.