West-Ham : Diafra Sakho sur le banc pour une histoire de prime

Copyright -Via Twitter @Squawka

Hier mardi en EFL Cup, Diafra Sakho est resté sur le banc lors du quart de finale entre Arsenal et West Ham (1-0). Selon les informations de Daily Mail, l’international Sénégalais a eu une discussion assez tendue avec son entraîneur David Moyes à propos de sa place dans l’équipe et de son bonus de 50 000 £.

Pas titulaire en Premier League, Diafra Sakho s’attendait à commencer le match en Cup Carabao contre Arsenal à l’Emirates Stadium. Une situation qui a fortement contrarié l’ancien joueur du Fc Metz qui s’en est pris verbalement à son coach, David Moyes, sur les raisons de sa non-titularisation. En colère, l’international Sénégalais a même déclaré qu’il ne voulait plus jouer et voulait rentrer chez lui. Mais, ses coéquipiers l’ont persuadé de rester et de pendre sa place sur le banc. Il est même entré en deuxième mi-temps, à la 65ème minute, à la place de Javier Herdandez.

Selon Daily Mail, dans le nouveau contrat de Diafra Sakho, l’attaquant de 27 ans doit toucher 50.000 £ à chaque fois qu’il débute un match en tant que titulaire en Premier League, un bonus qui double plus sa rémunération hebdomadaire de base. Diafra Sakho souhaite quitter West-Ham et déjà des clubs sont sur le coup.