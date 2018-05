Wenger donne sa cravate à un jeune supporter

Ce week-end, Arsène Wenger a donné sa cravate à un jeune fan dans les tribunes de l'Emirates Stadium à l'issue de la victoire d'Arsenal sur Burnley.

Ce week-end, Arsenal recevait Burnley dans le cadre de la 36ème journée de Premier League. Cette rencontre était particulière pour Arsène Wenger qui dirigeait son dernier match à domicile aux commandes d’Arsenal. A l’issue de ce match gagné aisément (5-0) par les Gunners, le technicien français a adressé un dernier «au revoir» à ses supporters et effectué un tour d’honneur. Il a également donné un cadeau particulier à un jeune fan. Effectivement, un jeune garçon se souviendra longtemps de ce jour puisqu’il a reçu… la cravate de l’Alsacien après lui avoir demandé via un texte écrit sur une pancarte. Cette cravate rouge est célèbre et connue dans le monde du football puisque Wenger la mettait très souvent lors des matchs d’Arsenal.

A class act to the end.

Arsène Wenger hands his tie to a young #Gunner as he says goodbye. #MerciArsene pic.twitter.com/MvdRJ2pPKo

— TouchofÖzil (@Touchofozil) 6 mai 2018