Week-end des lions du Sénégal : Sadio Mané encore sur le banc, Kouyaté blessé, Mame Birame buteur

L’exploit du week-end est signé Kader Mangane, Strasbourg a fait chuter le PSG, une première de la saison toute compétition confondue. Mame Birame Diouf a marqué son quatrième but de la saison.

En France, Strasbourg de Kader Mangane (capitaine) a réussi une grosse performance en réussissant à battre le Paris Saint-Germain au terme d’un match fou. Le leader de la Ligue 1 tombe à la 16e journée sur le score de deux buts à un. La première défaite de la saison des Parisiens. Les coéquipiers de Kader Mangane occupent la 16e place du classement avec 18 points.

Diao Baldé Keita et l’As Monaco ont réussit à battre Angers sur le score d’un but à zéro. L’international Sénégalais a joué tout le match.

En Premier League, c’est encore Mame Birame Diouf qui s’est illustré. L’international Sénégalais a encore été décisif avec Stoke City contre Sweansea (2-1). L’ex joueur de Manchester United a inscrit le second but des Potters à la 40e minute de jeu. C’est le quatrième but de Mame Birame Diouf de la saison.

Sal week-end pour West-Ham, battu par Manchester City (2-1) à domicile, les Hammers ont perdu Cheikhou Kouyaté sur blessure. Même si pour l’instant, la nature de la blessure de l’international Sénégalais n’a pas encore été révélée même si ça a l’air d’être un claquage.

Sadio Mané n’a pas participé à la rencontre opposant Liverpool à Brighton (5-1). Ménagé, l’international Sénégalais est préservé par son coach Jurgen Klopp en vue du match en ligue des champions contre le Spartak Moscou. Les Reds sont leaders du groupe E avec 9 points.