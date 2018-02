Week-end des lions : Mané, Niang… Buteurs, retour en force de Demba Bâ, Diao Baldé blessé

Une fois n’est pas coutume, les internationaux Sénégalais se sont agréablement illustrés ce week-end en Europe. Sadio Mané, Mbaye Niang, Mbaye Diagne, Stéphane Badji et Demba Ba ont tous marqué pour leurs clubs respectifs.

En Angleterre, Sadio Mané pète la forme ces derniers temps. L’international Sénégalais et ses coéquipiers ont écrasé West Ham (13ème – 30 points) et Cheikhou Kouyaté (4-1) à domicile. Après son triplé en Ligue des champions contre Porto (0-5), Sadio Mané a marqué le quatrième but de Liverpool (3ème – 30 points) à la 77ème minute de jeu. Le feu follet sénégalais marque ainsi son 7ème but de la saison en Premier League lors de cette 28ème journée. Malgré la défaite Cheikhou Kouyaté s’est illustré en délivrant une passe décisive sur le seul but de West Ham (Michail Antonio 59’).

C’est en Turquie que les Sénégalais se sont le plus illustrés ce week-end. Pour le compte de la 23ème journée de SuperLig, Demba Ba, Mbaye Diagne et Stéphane Badji ont fait trembler les filets. Demba Ba, de nouveau titulaire avec son club de Goztepe (7ème – 36 points), a marqué le but de la victoire de son équipe face à Sivasspor de Henri Saivet (titulaire). L’international Sénégalais marque ainsi son 2ème but en 4 matchs avec son nouveau club. Malgré son nouveau but, Mbaye Diagne n’a pas pu aider son équipe à accrocher le point du match nul face à Kayserispor (5ème – 38 points). Kasimpasa (11ème – 29 points) a perdu 3 buts à 2, l’attaquant international sénégalais, Mbaye Diagne, avait pourtant ouvert le score à la 2ème minute de jeu. Le milieu international sénégalais, Stephane Badji a marqué l’un des buts de son équipe à la 74ème minute de jeu. Les deux Sénégalais ont chacun marqué 3 buts pour leur club.

En Italie, Mbaye Niang a marqué son quatrième but de la saison. En effet, pour la 26ème journée de la Série A, Torino (9ème – 36 points) s’est incliné face à Hellas Verone, 2 buts à 1. L’attaquant international sénégalais a marqué l’unique but de son équipe à la 49ème minute de jeu.

La mauvaise nouvelle est à chercher en France. L’international Sénégalais Diao Baldé Keita est sorti sur blessure à la 8ème minute de jeu. Avant sa sortie, il a délivré une passe décisive pour le but de Rony Lopez pour Monaco (2ème – 57 points) face à Toulouse (3-3).