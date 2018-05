Week-end des lions : Mame Birame et Pape Alioune Ndiaye relégués en Championship, Doublé de Moussa Konaté contre le PSG

Ce week-end a été faste pour les internationaux Sénégalais. En France, Moussa Konaté et Younouss Sankaré ont marqué. Mbaye Diagne a claqué un doublé en Turquie. Tandis qu’en Angleterre, Stoke City et les internationaux Sénégalais, Mame Birame Diouf et Pape Alioune Ndiaye sont relégués en deuxième division. Pendant ce temps, Idrissa Gana Gueye jouait son centième match en Premier League.

Pour son centième match en Premier League, Idrissa Gana Gueye a fortement participé au match nul in extremis d’Everton contre Southampton, lors de la 37éme journée du championnat anglais. Le milieu international sénégalais a délivré une passe décisive pour son coéquipier Davies qui marque le but égalisateur à la 96éme minute de jeu. Le choc de cette journée anglaise entre Chelsea et Liverpool, a tourné en faveur des bleus. Malgré un Sadio Mané, titulaire et intenable, les Reds ont perdu 1 but à 0. Les coéquipiers de l’international Sénégalais qui préparent la finale de la Ligue des champions, risquent de terminer la saison hors du Top 4. La mauvaise opération de cette 37e journée est faite par les Potters. Défait par Crystal Palace (1-2), Stoke City de Mame Birame Diouf et Pape Alioune Ndiaye jouera, la saison prochaine, en Championship (D2 Anglaise).

En France, c’est Moussa Konaté qui s’est illustré lors de la 36éme journée de la Ligue 1. L’international Sénégalais a marqué un doublé contre le Paris Saint-Germain (2-2). C’est les 11 et 12e but de la saison pour Moussa Konaté avec Amiens. Les internationaux Sénégalais des Girondins de Bordeaux se sont aussi distingués. Younouss Sankharé a marqué son 7eme but de la saison contre Saint-Étienne sur une passe décisive de Youssouf Sabaly. Cependant, le milieu sénégalais est sorti sur une blessure après son but. Metz des Sénégalais Fallou Diagne, Opa Nguette et Ibrahima Niane est relégué en Ligue 2 française après leur défaite (1-2) contre Angers.

Ovationné par un stade pour son dernier match avec Hannover 96, Salif Sané a marqué son 4e but de la saison en Bundesliga. Le milieu international sénégalais a marqué le deuxième but de son équipe contre Herta Berlin (3-1) lors de la 33eme journée du championnat allemand. Salif Sané rejoindra Schalke O4 à la fin de cette saison.

En Turquie, Mbaye Diagne a offert la victoire à son équipe, Kasimpasa. L’attaquant sénégalais a inscrit un doublé (11′ & 74′), lors de la 32e de SuperLig Turque, contre Trabzonspor (2-5). C’est les 7 et 8e but de Mbaye Diagne, en Turquie.