Villarreal se sépare de son coach

Une académie africaine de Manchester City fait scandale depuis ce week-end à cause de maltraitances présumées sur de jeunes footballeurs.

Depuis 2010, Manchester City investit plus d’un million d’euros par an dans l’académie africaine Right to Dream, basée au Ghana. Or cette académie se retrouve aujourd’hui au cœur d’un scandale mis au jour par les Football Leaks. Les journaux Politiken (Danemark) et VG (Norvège), membres du consortium médiatique à l’origine de ces révélations, décriventLes deux journaux ont recueilli des témoignages édifiants dans lesquels il est questions d’enfants « battus, giflés, forcés de courir au milieu de la nuit ou de s’agenouiller en plein soleil en guise de punition ». Interrogé sur ces graves accusations, l’académie Right to Dream a apporté un démenti et juge les révélations des Football Leaks « fausses, exagérées ou sorties de leur contexte ».