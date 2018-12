Vidéo : le nouveau "golazo" d'Andrés Iniesta au Japon !

Selon le Corriere dello Sport, la Roma apprécierait particulièrement les profils de Kasper Dolberg (Ajax) et Krzysztof Piatek (Genoa), deux attaquants ciblés pour la saison prochaine. Alors que le Bosnien Edin Dzeko sera libre en juin prochain, les Giallorossi apprécieraient particulièrement les profils du Danois et du Polonais.

Grosse concurrence pour le Polonais Piatek (Genoa)

, la Roma activerait ses réseaux pour renforcer sa ligne d’attaque pour la saison prochaine. Dans cette optique, le club de la Louve privilégierait actuellement deux pistes. Selon les informations de nos confrères du Corriere dello Sport, les Giallorossi seraient fortement intéressés par l’attaquant international danois Kasper Dolberg (21 ans, Ajax Amsterdam), dont le contrat expire en juin 2022. Auteur de cinq buts cette saison en Eredivisie, le natif de Silkeborg figurerait sur la short-list de la formation, pour l’instant, entraînée par Eusebio Di Francesco , qui apprécierait aussi ses coéquipiers Hakim Ziyech et Donny van de Beek.Idem concernant l’avant-centre international polonais du Genoa , Krzysztof Piatek (23 ans). Révélation de cette première partie de saison de Serie A (10 réalisations), l’ancien joueur du Cracovia aurait également la cote auprès des dirigeants romains, mais le dossier devrait être des plus compliqués, notamment en raison d’une concurrence importante (). Lié jusqu’en juin 2022 aux Rossoblu, le protégé d’Ivan Juric pourrait animer le prochain Mercato d’été, et le club du président Enrico Preziosi ne devrait rater pas rater l’occasion de grimper les prix. Aux dernières nouvelles, la barre serait d'ores et déjà fixée aux alentours de... soixante millions d'euros pour un élément qui a été recruté l'été dernier pour 4,5 M€. « Preziosi me voulait fortement, et ils ont fait tout leur possible pour m’emmener au Genoa, a récemment indiqué numéro 9. Je suis sûr d’avoir fait le bon choix parce que je suis si heureux ici.