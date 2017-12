Vidéo : le but splendide de Ronaldinho depuis sa moitié de terrain !

Copyright -Via Twitter @ismihalona

Malgré l’âge, Ronaldinho n’a rien perdu de son talent et il l’a encore une fois démontré en marquant un but splendide depuis sa propre moitié de terrain, lors d’un match de gala à but caritatif.

Le joueur de 37 ans a perdu le match 6-9 qui opposait « Amigos de Ronaldinho » (les amis de Ronaldinho) à l’équipe « Estrellas » (les Étoiles) composée de quelques chanteurs brésiliens et autres personnalités.

En marge de la rencontre, Ronnie a assuré qu’il soutiendrait le Gremio au Mondial des Clubs. « Je vais les soutenir, sans aucun doute. Je les ai toujours soutenus et je le ferai toujours », a affirmé l’ancien numéro 10 dans des propos relayés par Globoesporte.

Le Gremio de Porto Alegre, champion de la Copa Libertadores et club où Ronaldinho avait commencé sa carrière, croisera le fer avec le Pachuca du Mexique à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, mardi prochain.