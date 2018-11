Vers une fièvre acheteuse cet hiver au Real ?

Suite à la grave blessure de Danny Welbeck en Ligue Europa, Arsenal s’est mis en quête d’un remplaçant pour cet hiver. Les Gunners pourraient utiliser Aaron Ramsey pour favoriser l’arrivée de Patrik Schick en provenance de la Roma.

En sortant sur civière avec un masque à oxygène sur le visage jeudi soir en Ligue Europa, Danny Welbeck a quelque peu changé les plans d’Arsenal pour le prochain Mercato hivernal. Souffrant d’une fracture à la jambe droite, l’attaquant anglais va être absent pendant de longs mois et laisse Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang orphelins.D’après les informations de nos confrères de la Corriere dello Sport, les Gunners ont ciblé Patrik Schick pour cet hiver. Après une parenthèse enchantée à la Sampdoria (13 buts en 35 matchs), le buteur tchèque n’a pas trouvé sa place chez la Louve depuis un an et demi (34 matchs, 3 buts). Un départ cet hiver ou cet été est dans les tuyaux pour le natif de Prague (22 ans) et Arsenal a trouvé une solution pour faciliter le deal., lui qui sera libre en juin prochain et ainsi faire venir Schick d’abord en prêt sous six mois puis en payant un transfert l’été prochain. Une manière de ne pas voir partir Ramsey sans la moindre contrepartie.