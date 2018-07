Varane : « Le groupe est plus mature » qu'en 2016

Après la victoire de l'équipe de France face à la Belgique (1-0), ce mardi, en demi-finale de Coupe du Monde, Raphaël Varane n'a pas laissé échapper une once d'euphorie. Parce que le défenseur des Bleus a retenu les leçons du passé.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A SAINT-PETERSBOURG

Raphaël Varane, est-ce votre match le plus abouti, le mieux maîtrisé ?

Sur le tournoi, c’est en tout cas le match où on a dégagé le plus de solidarité, où on a le plus travaillé défensivement. On a été solides, on a réalisé une grosse performance. La Belgique a une très belle équipe, ils nous ont mis beaucoup de pression en restant haut, mais on a été solides et a on a su exploiter les failles. On ne peut qu’être satisfaits de cette grosse performance.

Ce match a ressemblé à une partie d’échecs…

Le niveau international est comme cela, on attaque, on défend, on sait quand il faut laisser le ballon à l’adversaire, quand il faut le garder. Cela se joue sur des détails, mais c’est avant tout un gros travail d’équipe, une grosse solidarité.

Beaucoup d’équipes ayant la possession du ballon perdent dans cette Coupe du Monde. Comment l’expliquer ?

Cela dépend, c’est surtout l’équipe qui en fait la meilleure utilisation qui gagne. Ce qu’il faut, c’est que chacun ait son équilibre, et nous on a une idée commune, on sait tous ce qu’on a à faire pour aider le collectif.

Thibaut Courtois a critiqué votre performance…

On a gagné, c’est le plus important. Libre à lui de penser ce qu’il veut, nous on est très contents de notre parcours. Il reste encore un match, ce sera sûrement le plus beau et le plus dur.

Varane : « Le coach donne l’idée et nous on la fait vivre »

Quelle est la part de Didier Deschamps dans ce parcours ?

C’est lui qui insuffle une dynamique de groupe. Il instaure des règles et nous on joue sur le terrain. On a une idée commune et c’est lui qui la définit. La préparation de ce match ? Comme d’habitude. On étudie l’adversaire, on échange et on sait comment on doit aborder ce match. Ensuite on parle entre nous, on essaye d’être coordonnés. Le coach donne l’idée et nous on la fait vivre. C’est lui qui nous montre la voie.

On sent de la joie mais pas d’euphorie…

On n’a encore rien gagné. On a vécu cette expérience en 2016, on sait ce qu’on ne veut pas revivre. On va profiter et savourer ce soir car ce sont des moments rares dans une carrière. Mais après on va vite récupérer.

Est-ce votre meilleur match en équipe de France, à titre personnel ?

C’est possible. On était assez acculés dans notre surface et il a fallu être solides dans les duels face à une équipe athlétique. Je peux être satisfait de ma performance, mais ce qui compte c’est la performance de l’équipe. Devant, ils ont énormément travaillé, Hugo (Lloris) a réussi des arrêts décisifs, N’Golo (Kanté) court partout et Paul (Pogba) presse l’adversaire.

Varane : « Peu importe qui marque »

Après vous, c’est Samuel Umtiti qui marque. Comme en 1998, les défenseurs sont décisifs. C’est important ?

Peu importe qui marque, ce qui compte c’est de réussir une grosse performance comme on l’a fait. Nos attaquants font aussi un énorme travail pour nous aider, alors tant mieux si on peut aussi leur donner un coup de main.

L’expérience des finales en Ligue des Champions va-t-elle vous servir à préparer cette finale de Coupe du Monde ?

C’est une expérience importante pour bien préparer le match, pour être serein, pour savoir comment se comporter.

Quelle est la différence entre ce groupe-là et celui de 2016 ?

Le groupe est plus mature, a plus d’expérience.