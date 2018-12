Une porte de sortie pour Jésé ?

Placardisé du côté du PSG, Jésé pourrait se laisser tenter par un retour en Espagne. Le nom de l’attaquant fait partie des plans B à Valladolid.

Valladolid sauveur de Jésé et du PSG ?

Jésé est toujours un joueur du PSG. Oui vous avez bien lu, l’attaquant espagnol fait toujours partie de l’effectif parisien mais reste en marge du groupe depuis le début de la saison. Malgré le changement de coach et l’arrivée de Thoma Tuchel, l’ancien du Real Madrid ne fait plus partie des plans chez les champions de France et s’entraîne donc pour garder la forme dans le but de trouver un nouveau point de chute.Prêté la saison dernière à Stoke City, l’ancien international espoir espagnol n’a jamais réussi à s’imposer en Premier League, se faisant plus remarquer pour ses aller-retours en Espagne pour voir son enfant né prématurément.Difficile donc aujourd’hui pour lui ainsi que pour le PSG de trouver une solution puisqueMais un prétendant inattendu pourrait bien faire son apparition selon Marca. Racheté par Ronaldo (le vrai), Valladolid aimerait se renforcer durant le Mercato hivernal. Le nom de Jésé ne fait pas partie des priorités mais le Parisien fait partie d’une liste B si l’arrivée de Sergi Guardiola, buteur de Getafe, ne se concrétise pas à cause de la concurrence en France, en Belgique et de deuxième division anglaise.