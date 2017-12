Une peur bleue pour la Juve

La Juventus Turin ne lâche plus rien dans sa course-poursuite avec Naples. Quelques heures après le succès de la troupe de Maurizio Sarri contre la Sampdoria (3-2), les Bianconeri ont fait le travail dans le choc face à l’AS Rome samedi en clôture de la 18eme journée de Serie A (1-0).

Un but de Mehdi Benatia, suite à une triple occasion (18eme), a suffi aux hommes de Massimiliano Allegri pour rester à un point du Napoli. C’est ainsi qu’il faudra encore attendre pour décerner le titre honorifique de champion d’hiver. Il sera attribué après le dernier match de la phase aller le week-end prochain, où les deux premiers du classement se déplaceront chez des relégables (Crotone pour Naples et le Hellas Vérone pour la Juve). Plus encore que dans leur duel en tête, les Turinois ont réalisé une excellente opération en distançant un outsider déclaré de six points, avec un match en plus. Higuain a vendangé La suite logique d’une soirée longtemps maîtrisée par les Bianconeri, avant d’énormes frayeurs en fin de match. Bien aidés par un Miralem Pjanic rayonnant au milieu et tout proche de tuer le match d’une frappe limpide venue s’écraser sur la transversale (92eme), ils ont imposé leur jeu et auraient même dû faire le break au lieu de se faire peur jusqu’à la dernière minute. Parce qu’ils ont eu les opportunités pour, à l’image d’un Gonzalo Higuain qui a vendangé (54eme, 67eme). L’attaquant argentin aurait aussi pu bénéficier d’un penalty pour une intervention litigieuse d’Alisson, coupable d’une mésentente avec Federico Fazio (24eme). Le gardien brésilien s’est montré bien plus inspiré devant Blaise Matuidi (66eme), seul Français passé sur la pelouse de l’Allianz Stadium (Maxime Gonalons est resté sur le banc de la Roma) et omniprésent jusqu’à sa sortie à dix minutes de la fin. La barre a aussi sauvé Szczesny Dix minutes stressantes pour le public turinois, son équipe n’ayant pas réussi à se mettre à l’abri. Wojiech Szczesny a alors sorti le grand jeu devant Cengiz Under (87eme), comme il l’avait déjà fait face à Stephan El-Shaarawy au cours de la première période (27eme). Il a surtout réalisé une parade monstrueuse dans un duel avec Patrik Schick, qui s’était présenté en un-contre-un avec le gardien polonais dans le temps additionnel du fait d’un énorme raté de la défense. En revanche, il a fallu que sa barre transversale le sauve sur un lob tout en toucher d’Alessandro Florenzi (80eme), après une erreur d’appréciation de Giorgio Chiellini. Sans conséquence pour une Juve récompensée d’un cinquième clean-sheet de suite en Serie A. Celui-là doit beaucoup au talent de Szczesny, héros d’un soir en l’absence de Gianluigi Buffon. Que la légende turinoise se rassure, la relève est déjà là.