Une offre de 45 millions d’euros pour Malcom ?

Manchester United serait disposé à formuler une offre de 45 millions d’euros pour s’offrir Malcom, la star des Girondins de Bordeaux.

Ce pourrait être le coup de grâce au bout d’une première partie de saison galère pour les Girondins de Bordeaux. Selon les informations de Goal.com, Manchester United aurait décidé d’enrôler Malcom. Et dès cet hiver. José Mourinho l’aurait personnellement choisi pour oublier Ivan Perisic, réclamé à son directeur exécutif Ed Woodward mais non obtenu l’été dernier. Malcom enrôlé et prêté dans la foulée ? Stéphane Martin et les Girondins de Bordeaux intraitables sur le sujet, Les Red Devils envisageraient de formuler une offre avoisinant les 45 millions d’euros, sans répondre, donc, aux exigences financières du président bordelais fixées à 60 millions. Mais en contrepartie, le mastodonte anglais serait prêt à laisser le Brésilien boucler la saison avec les Marine et Blanc, sous la forme d’un prêt. Martin : « Malcom ne partira pas » « Il ne partira pas cet hiver, avait pourtant assuré le président du club au scapulaire à nos confrères de L’Equipe, mi-décembre. Même si on nous le prête dans la foulée ? Je ne vois pas quel serait l’intérêt d’un club de faire ça. Ce n’est pas évoqué ni quelque chose sur lequel on travaille », avait-il assuré. La donne a peut-être changé.