Une association va mettre en vente un maillot porté par Neymar pour la recherche contre la mucoviscidose

Cette année le père Noël portera le nom de Neymar Junior. La star du Paris Saint-Germain a accepté de donner l'un de ses maillots pour la bonne cause.

C’est un cadeau de Noël qui fera beaucoup d’heureux. Des milliers de supporters du Paris Saint-Germains rêvent d’avoir en leur possession un maillot porté par Neymar. Un rêve qui pourrait bien se réaliser pour l’un d’entre eux tout en réalisant une bonne action. L’association MUCO 29 qui lutte contre la mucoviscidose, pour financer la recherche contre la maladie, mettra en vente le maillot porté par Neymar lors de la seconde période du match Rennes-PSG. C’est la star brésilienne en personne qui a fait ce don par l’intermédiaire du Dr Rolland, médecin du PSG et du président de l’association Raymond Milin accompagné de Nicolas Bégat. « Pour nous, c’est monstrueux, c’est fabuleux… Il n’y a pas de mot. C’est quand même un des trois meilleurs footballeurs au monde avec Ronaldo et Messi » , a déclaré Milin au Télégramme. « On fonde énormément d’espoirs sur cette vente. Des collectionneurs parisiens nous contactent déjà pour savoir quand le maillot sera mis aux enchères. ». Les enchères débuteront le 25 décembre au soir et dureront une semaine sur le site de l’association.