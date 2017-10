Un nouveau groupe à Boulogne n'est pas d'actualité pour le PSG

Une tribune Boulogne aussi active que le virage Auteuil au Parc des Princes, ce n’est pas pour tout de suite. Invité de l’émission Tribune PSG sur France Bleu lundi, Romain Mabille a indiqué que le Collectif Ultras Paris n’était pas chaud à l’idée de l’implantation d’un groupe ultras à Boulogne.

« Je ne le vois pas comme une bonne chose, a soufflé le président du CUP. Ç’a été long pour nous de réintégrer le club. On a dû donner des preuves (sic), faire des démarches, des réunions, s’engager sur pas mal de choses. C’est beaucoup trop tôt pour engager quelque chose sur l’autre tribune. Il faut attendre de stabiliser la tribune Auteuil avant. Le club n’est pas pour pour l’instant. Ils sont prêts à discuter avec du monde, mais pas pour refaire quelque chose à Boulogne. Le but étant de ne pas recréer une animosité ou une opposition entre les deux tribunes. On discutera avec les gens qui veulent, mais c’est trop tôt. »

« 2 groupes coopèrent pour redonner vie à la tribune Boulogne »

Depuis des mois, une page Facebook intitulée « Ultras Paris tribune Boulogne – Section UTB » poste régulièrement des messages réclamant la création d’une entité. « Malgré les contraintes sécuritaires lourdes (interdiction d’entrer du matériel : méga, drapeaux….), nous avons pu nous faire remarquer lors des 2 derniers matchs à domicile, était-il écrit dans un communiqué publié en fin de semaine dernière. Nous sommes 2 groupes qui coopèrent pour redonner vie à la tribune Boulogne. Nos démarches respectives auprès du club et des autorités avancent. Dans les semaines qui viennent le nom transitoire d’UTB laissera la place à une nouvelle association. » Un autre communiqué diffusé sur Facebook ce mardi a relaté « l’agression » dont aurait été victimes des membres de ce mouvement samedi, en marge de la réception de Bordeaux (6-2). « Notre matériel nous a été dérobé », est-il même précisé. Sans qu’aucun indice ne soit délivré sur le ou les agresseurs.

« Notre club est entré dans une nouvelle ère »

Le ton se veut néanmoins constructif, pour poser les jalons d’une future collaboration avec le PSG, ainsi que le CUP : « Quand prendrons-nous tous conscience que nous parlons de football ? Notre stade doit redevenir une arène sportive où seuls les chants à la gloire de notre club et de nos joueurs doivent raisonner. Notre club, n’en déplaise à certains, est entré dans une nouvelle ère. C’est le moment de redonner vie à la tribune Boulogne. Nous appelons donc ici tous ceux qui souhaitent nous rejoindre à se manifester par le biais de notre page. Nous affirmons clairement notre volonté de travailler avec le club, les autorités, les représentants de la tribune Auteuil afin que demain le Parc redevienne l’enfer qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être pour nos adversaires. » Un appel qui ne devrait pas trouver d’écho. « Pour l’instant », comme dirait Romain Mabille.