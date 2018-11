Un invité surprise pour Pavard ?

évite la relégation en s'imposant face à la Slovaquie, la Norvège officiellement promue à l’étage supérieur suite à son succès à Chypres... Retrouvez tous les enseignements de la 6ème levée de la phase de poules de la Ligue des Nations.

Ligue A : Les Pays-Bas arrachent le nul face à l’Allemagne et privent la France du Final Four

Menés 2 buts à 0, les Pays-Bas ont égalisé et privent la France du Final Four de la Ligue des Nations. Les buteurs > https://t.co/C4alsVr2Z8 pic.twitter.com/3mbfYajDU6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) 19 novembre 2018

Ligue B : Les Tchèques évite la relégation

D'un lob parfait, Patrik Schick ouvre le score pour la République Tchèque face à la Slovaquie ! #NationsLeague Le match en live > https://t.co/vzSXpX8ZpU #lequipeFOOT pic.twitter.com/fKQKSCJSro — L'ÉQUIPE (@lequipe) 19 novembre 2018

Ligue C : La Norvège promue

Le doublé pour Ola Kamara sur une passe décisive du Stéphanois Ole Selnaes ! La Norvège mène 2 buts à 0 sur la pelouse de Chypre. #NationsLeague Le match en vidéo > https://t.co/eg1QJDPVsv#lequipeFOOT pic.twitter.com/qJiOifdocx — L'ÉQUIPE (@lequipe) 19 novembre 2018

Ligue D : C’est pour bon la Macédoine

Ces équipes se retrouveront en juin prochain pour décrocher le premier titre de la Ligue des Nations de l'histoire. pic.twitter.com/gUPAk5s8T8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) 19 novembre 2018

On imaginait mal à la 85eme minute de jeu de cet Allemagne-Pays-Bas, comment la France, virtuellement qualifiée avec une victoire allemande, ne pourrait pas disputer le Final Four de la Ligue des Nations en juin prochain au Portugal. A ce moment-là, les hommes de Joachim Löw menaient sans trembler 2-0 face à une formation néerlandaise qui affichait un visage bien différent de celui aperçu face aux Bleus vendredi dernier à Rotterdam. Sans idées et souvent pris de vitesse par les Allemands, les hommes de Ronald Koeman se sont réveillés dans les dix dernières minutes pour arracher leur ticket pour le dernier carré de la compétition. C’est Quincy Promes qui a sonné le réveil des Bataves en marquant d’une belle frappe enroulée du gauche depuis l’entrée de la surface (85eme). Quelques minutes plus tard, Virgil Van Dijk, monté aux avants postes pour tenter de faire la différence, a égalisé d’une reprise puissante sur un centre de Tonny Vilhena (90eme+1). >> Le résumé complet de la rencontre Alors que l’Ukraine était d’ores et déjà assurée de terminer à la première place du Groupe 1, la République tchèque s’est imposée sur le plus petit des scores face à la Slovaquie (qui est reléguée). Alors que le Romain Patrik Schick s’est chargé de faire la différence en première période (32eme), ce succès permet aux locaux de se maintenir en Ligue B. Dans le Groupe 4, le Danemark a dû se contenter d’un match nul face à l’Ireland (0-0), mais les coéquipiers de Martin Braithwaite avaient validé leur billet lors dès la dernière journée.Suite à son succès à Chypres (2-0, doublé d’Ole Kamara), la Norvège est officiellement promue à l’étage supérieur. Alors que la Bulgarie a été accrochée en Slovénie (1-1), qui est reléguée en Ligue D, les hommes de Lars Lagerbäck terminent cette phase de poules avec deux longueurs d’avance.En ballottage archi-favorable dans le Groupe 4, la Macédoine a terminé le travail avec une victoire 4-0 contre Gibraltar (Enis Bardhi, Ilija Nestorovski X2 et Aleksandar Trajkovski). Avec le nul de l’Arménie au Lichtenstein (2-2), les hommes d’Igor Angelovski finissent avec une avance de six longueurs. Dans le Groupe 1, tout était déjà joué, mais la Géorgie a fini son cavalier seul avec un succès face au Kazakhstan (2-1, Giorgi Merebashvili et Chakvetadze).