Un club amateur sauvé grâce à Neymar ?

L'ancien entraîneur de Montpellier Michel Mézy fera gagner le maillot de Neymar dédicacé pour sauver le club amateur du Grau-du-Roi.

Un beau geste. Neymar pourrait devenir le héros de l’Emulation sportive du Grau-du-Roi, un club amateur gardois au bord de la faillite. L’équipe qui évolue en départemental 2 a en effet besoin de 20 000 euros pour continuer à exister. Grâce à Michel Mézy, conseiller à la présidence du MHSC, et à l’aide indirecte de la star du Paris Saint-Germain, elle pourrait bien y parvenir. Très attaché à ce club et désireux de l’aider à s’en sortir, l’ancien entraîneur de Montpellier a ainsi décidé d’organiser une grande tombola pour récolter un maximum de fonds. A gagner, onze maillots de football de grands joueurs issus de sa collection personnelle. Parmi les trésors proposés, les tuniques de Zidane, Griezmann, Fekir ou encore Payet. Mais le gros lot de cette tombola sera sans nul doute le maillot dédicacé du footballeur le plus cher de l’histoire : Neymar. 10 000 tickets de la tombola d’une valeur de 10 euros devraient alors s’arracher comme des petits pains.