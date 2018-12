UEFA : Vers une nouvelle réforme de la Ligue des Champions ?

La Ligue des Champions évolue. Et de nouvelles réformes pourraient voir le jour.

Quelle réaction chez les autres clubs ?

Cette année, la plus prestigieuse des compétitions européennes s’est offert un lifting en deux temps : dans les modalités d’accès, avec une part plus importante donnée aux quatre meilleures fédérations (Angleterre, Espagne, Allemagne et Italie), et dans le calendrier, avec des matchs répartis sur deux horaires différents (18h55 et 21h00). MaisL’UEFA envisage d’abord de déplacer les rencontres de Ligue des Champions de la semaine au week-end. AL’objectif est double : remplir davantage les stades en permettant aux familles de venir encourager leur équipe, et pouvoir avancer les horaires de certains matchs pour les rendre diffusables en Asie.Cela impliquerait cependant de déplacer plus de rencontres de championnat en semaine, ce que les clubs non-européens ne manqueront pas de contester. Dans un deuxième temps, la Ligue des Champions pourrait changer de format. Depuis l’édition 2003-04, le principe est le même avec 32 équipes réparties en huit poules de quatre, puis des 8emes de finale.Cela permettrait d’augmenter le nombre de matchs, et donc le nombre de retombées économiques en termes de billetterie, de droits TV et de marketing. Un vaste projet qui devra être débattu. Car Bild précise déjà que la fédération allemande n’est pas emballée.