Milan AC : Gattuso plein d’éloges à l’égard de Franck Kessié

Les récentes performances de haut vol du prodige ivoirien Franck Yannick Kessié (21 ans, 23 sélections) sous la prestigieuse vareuse du Milan AC n’ont nullement laissé indifférent son entraîneur Gennaro Gattuso. En effet, interrogé cette semaine en conférence de presse sur les prouesses de son poulain cette saison, le neo-coach « Rossonero » n’a pas tarit d’éloges sur sa nouvelle étoile montante. L’ancienne gloire du Milan s’en émeut :

« Franck Kessié est plus fort que moi »

« Franck est le joueur qui me ressemble le plus au sein de notre effectif. Il est même plus fort que moi. Il est plus technique, il marque aussi plus que moi. Il est également impressionnant par son volume de jeu et son physique. Je suis vraiment heureux de l’avoir dans l’équipe »

Titulaire indiscutable au sein de l’effectif pléthorique du Milan AC, le transfuge de l’Atalanta Bergame ne cesse de surprendre par son talent, sa détermination et sa grande maturité. Pour s’attacher ses services, les dirigeants milanais n’ont d’ailleurs pas hésité à débourser près de 30 millions d’euros l’été dernier.

L’ancien pensionnaire de Stella Club d’Adjamé (Côte d’Ivoire) pourrait bien devenir l’incarnation de cette jeunesse sur laquelle la nouvelle direction milanaise voudrait s’appuyer pour bâtir ses futurs succès … Espérons pour lui qu’il puisse dès à présent en poser la première pierre…