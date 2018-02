Sénégal : vers un retour de Demba Ba ? Moussa Sow s’éloigne de plus en plus !

À quelques jours de la publication de la liste des joueurs pour les matchs amicaux du mois de mars contre l’Ouzbékistan à Casablanca le 23 puis contre la Bosnie le 27, les supputations sur les choix d’Aliou Cissé vont bon train. L’attaque des lions fait plus parler, car Demba Ba fait un retour en force et pourrait réintégrer la sélection tandis que Moussa Sow s’en éloigne.

Demba Bâ n’est plus revenu en sélection depuis les deux matchs amicaux du Sénégal en mars 2015 contre le Ghana (2-1) et Le Havre (2-1). Une longue absence qui pourrait pendre fin ce mois de mars. En effet, l’international Sénégalais a repris du poil de la bête ces derniers jours. Après avoir rejoint le club turc de Goztepe cet hiver, l’attaquant de 32 ans a marqué 2 buts en 3 titularisations avec son nouveau club. Un retour en forme qui pourrait permettre à Demba Ba de retrouver la sélection sénégalaise 3 ans après jour pour jour. Un retour qui pourrait être au détriment de Moussa Sow. Ce dernier, malgré son retour en Turquie cet hiver, à Bursaspor, peine encore à décoller. En effet, l’attaquant international sénégalais de 32 ans n’a joué que 3 matchs avec son nouveau club dont 1 en coupe de Turquie. Il n’a plus joué depuis le 27 janvier n’a plus marqué depuis le 10 octobre 2016.

Aliou Cissé va avoir du pain sur planche pour choisir les lions pour les matchs amicaux du mois de mars et pour la coupe du monde 2018, en Russie.