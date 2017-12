U21 : Les 10 jeunes joueurs les plus chers de la planète football

L’observatoire du Centre International d’Etude du Sport (CIES) a publié cette semaine le classement des joueurs de moins de 21 ans avec la valeur marchande la plus élevée.

Le CIES a ainsi analysé les valeurs de transfert des joueurs U21 des cinq grands championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie) en se basant sur leurs âges, leurs potentiels et les recettes liées à leurs images.

Sans surprise, c’est le prodige français du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé qui arrivé en tête, avec une valeur estimée à 182,8 millions d’euros. Le maître à jouer de Tottenham Dele Alli est deuxième (180,2 millions) tandis que la jeune pépite germano-sénégalaise de Manchester City Leroy Sané, fils de l’ancien capitaine des Lions de la Téranga dans les années 90 Souleymane Sané, complète le podium (124,5 millions).

Il convient de noter que deux joueurs africains peuvent également se targuer de figurer dans le top 20 des jeunes joueurs les plus chers de la planète football. Il s’agit du milieu défensif nigérian de Leicester City Onyinye Wilfred Ndidi (64,8M€) et du prodige ivoirien du Milan AC Franck Kessié (47,6M€).

Ci-après le top 20 des U21 à la valeur marchande la plus élevée :

1) Kylian Mbappé (PSG) : 182,8M€

2) Dele Alli (Tottenham) : 180,2M€

3) Leroy Sané (Manchester City) : 124,5M€

4) Ousmane Dembélé (FC Barcelone) : 120,4M€

5) Marcus Rashford (Manchester United) : 116,7M€

6) Gabriel Jesus (Manchester City) : 108,4M€

7) Timo Werner (RB Leipzig) : 92,5M€

8) Anthony Martial (Manchester United) : 85,6M€

9) Christian Pulisic (Borussia Dortmund) : 75,2M€

10) Davinson Sanchez (Tottenham) : 66,3M€

11) Wilfred Ndidi (Leicester) : 64,8M€

12) Gianluigi Donnarumma (Milan AC) : 55,7M€

13) Federico Chiesa (Fiorentina) : 52,6M€

14) Lorenzo Pellegrini (AS Roma) : 50,7M€

15) Marco Asensio (Real Madrid) : 50,7M€

16) Andreas Christensen (Chelsea) : 47,6M€

17) Franck Kessié (Milan AC) : 47,6M€

18) Youri Tielemans (Monaco) : 46,2M€

19) Daniel Ceballos (Real Madrid) : 43,8M€

20) Théo Hernandez (Atlético Madrid) : 42,8M€.

The Worlds Most Valuable Players Under 21 Revealed https://t.co/28lV5X1RF6 via @sportbible

— CIES Football Obs (@CIES_Football) 5 décembre 2017