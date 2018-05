Turquie : Konyaspor fait un pas de plus vers le maintien grâce à Eto'o

Konyaspor a fait un pas important vers le maintien en s’imposant sur le terrain de Karabükspor (1-0), ce samedi. Une victoire qui a porté l’empreinte de l’éternel, Samuel Eto’o.

Le buteur camerounais a encore une fois été décisif en marquant le seul but de son équipe, sur penalty obtenu par Moryke Fofana à la 37e minute. Un but qui offre les trois points à l’équipe verte et blanche.

L’ancien joueur d’Antalyaspor compte désormais 12 buts en championnat cette saison. Eto’o est classé à la 10e marche du classement des buteurs avec 12 réalisations dont 3 penalties, loin du meilleur buteur du championnat, Bafétimbi Gomis, auteur de 27 buts avec le Galatasaray.

Konyaspor est désormais 14e au classement sur 18 équipes avec 35 points.

Turquie 🇹🇷 : Le but de Samuel Eto’o 🇨🇲 qui offre la victoire à Konyaspor contre Karabukspor (0-1) pic.twitter.com/j5ysDADK15 — +DEFOOT (@pdefooot) May 5, 2018