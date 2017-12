Turquie (J14) : Succès amplement mérité du Besiktas face à Galatasaray

Besiktas a logiquement dominé Galatasaray (3-0) en affichant une supériorité de tous les instants. Ce succès leur permet de revenir à portée de tir de leur adversaire au classement.

On a coutume de dire que le classement et l’écart qui peut exister entre deux équipes n’a que peu d’importance au moment de disputer un derby. Cela s’est vérifié samedi après-midi avec la large victoire de Besiktas face à Galatasaray (3-0). Les Aigles ont copieusement dominé cette rencontre de bout en bout et auraient pu infliger une défaite bien plus lourde à leurs rivaux. Après de nombreuses tentatives infructueuses en première période, c’est sur la première action de la seconde mi-temps que l’ouverture du score intervient par l’intermédiaire de Cenk Tosun (46eme). L’attaquant turc a profité d’une grossière erreur de Fernando Muslera, qui a relâché le ballon suite à un centre de Gokhan Gonul, pour marquer dans le but vide.

Besiktas se relance pour le titre

Toujours aussi entreprenant et volontaire dans le jeu, Besiktas se procure ensuite une multitude d’occasion avant de faire le break. C’est finalement Dusko Tosic, après un ballon contré par Mariano, qui viendra marquer d’un tir sous la barre (70eme). Entré en jeu, Alavaro Negredo viendra porter l’estocade finale en marquant après avoir pris le temps de crocheter Muslera (90eme+1). Galatasaray n’aura eu que peu l’occasion de se mettre en évidence tout au long de cette parie. Bafétimbi Gomis aura quand même eu le temps de faire passer un frisson dans le Vodafone Park avec un frappe puissante repoussée par Fabricio (75eme). Cette victoire permet à Besiktas de se relancer complètement dans la course au titre en revenant à seulement trois points au classement de son adversaire du soir.