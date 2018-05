Turquie - Genclerbirligi : Florentin Pogba agressé par… des coéquipiers

Selon l'agence de presse turque Dogan, Florentin Pogba, le défenseur central (ou latéral gauche) de Genclerbirligi, a été agressé par certains de ses coéquipiers après la défaite de dimanche contre Antalyaspor.

Une défaite qui laisse des traces. Agé de vingt-sept ans, Florentin Pogba, le défenseur central (ou latéral gauche) de Genclerbirligi, a été agressé par certains de ses coéquipiers après le revers de dimanche contre Antalyaspor (1-0). Selon l’agence de presse turque Dogan, l’ancien joueur de Sedan et de Saint-Etienne a été pris à partie sur le terrain et la scène s’est poursuivie dans le vestiaire, les forces de l’ordre étant dans l’obligation d’intervenir pour le mettre en sécurité. Alors que son équipe lutte pour le maintien (et que les trois changements avaient d’ores et déjà été effectués), le natif de Conakry est sorti en en fin de match sans l’accord de son coach. Une attitude qui n’a pas du tout été du gout des partenaires d’Ugur Ciftci. Arrivé lors du dernier Mercato d’hiver, l’international guinéen est apparu à huit reprises en Süper Lig, et la fin de saison risque d’être des plus longues pour le frère de Paul.

