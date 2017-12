Turquie - Galatasaray : Patrice Evra sur les tablettes

Libre de tout contrat, le latéral gauche français Patrice Evra figure sur les tablettes de Galatasaray, mais il ne s'agit pas de la seule piste de la formation stambouliote qui pourrait aussi recruter un ailier lors du Mercato d'hiver. D'autres écuries de Süper Lig pourraient également être intéressées par l'ancien Marseillais.

Sans club depuis son départ de Marseille, l’arrière gauche international français Patrice Evra (36 ans) pourrait poursuivre sa carrière en Turquie. A la recherche d’un spécialiste du poste, Galatasaray n’est pas insensible au profil de l’ex-joueur de Nice, de Monaco, de Manchester United et de la Juventus Turin. Selon certaines indiscrétions, le Tricolore a été ciblé en compagnie de Kwadwo Asamoah, Filipe Luis et Atila Turan. Trois éléments qui présentent l’avantage d’être moins âgés que le natif de Dakar, mais ces dossiers apparaissent compliqués car coûteux. Des discussions ont eu lieu avec son représentant. Alors que d’autres formations turques cherchent aussi un latéral de métier (Fenerbahçe notamment), Tonton Pat pourrait bel et bien rebondir du côté de la Süper Lig. A noter que « Gala » pourrait également profiter du mois de janvier pour recruter un ailier. Le nom de l’Ukrainien Yevhen Konoplyanka (28 ans, Schalke 04) est évoqué avec celui d’une ancienne gloire du club : Arda Turan (30 ans, FC Barcelone).