Turquie - Galatasaray : Henry Onyekuru (Everton) débarque en prêt

Galatasaray a annoncé ce jeudi l'arrivée de l'attaquant nigérian Henry Onyekuru en provenance d'Everton, dans le cadre d'un prêt d'un an.

Henry Onyekuru va aller gratter du temps de jeu en Turquie. Galatasaray a en effet annoncé ce jeudi l’arrivée de l’attaquant d’Everton dans le cadre d’un prêt d’un an. Très prometteur, le joueur de 21 ans a connu une saison dernière très compliquée lors de son prêt à Anderlecht, éloigné des terrains durant toute l’année 2018 à cause d’une blessure à un genou. Il est sous contrat jusqu’en 2019 avec les Toffees.

✒ #Galatasaray are glad to make the signing of Henry Onyekuru official!

Nigerian 🇳🇬 21-year old winger is joining us from @Everton on loan.

Welcome, @henryconyekuru! pic.twitter.com/EDjkT1ohui

