Turquie : Besiktas déclare forfait pour la demi-finale retour de Coupe contre Fenerbahçe

Jeudi soir, Besiktas ne s’est pas présenté sur la pelouse de Fenerbahçe, en demi-finale retour de Coupe de Turquie. Le Fener est donc qualifié par forfait.

Répandu dans le monde amateur, le forfait est rarissime au niveau professionnel. Et encore plus quand il s’agit d’une demi-finale de Coupe. Jeudi soir, pourtant, c’est ce qu’a décidé de faire le Besiktas Istanbul lors du derby qui devait l’opposer à Fenerbahçe en demi-finale retour de Coupe de Turquie. Après un match nul à l’aller (2-2), les deux équipes s’étaient retrouvées sur la pelouse du Fener le 19 avril dernier, mais la rencontre avait été interrompue à l’heure de jeu. La raison ? Le jet d’un projectile non identifié sur la tête de Senol Gunes, l’entraîneur du Besiktas, contraint d’être transporté à l’hôpital. Contestant contre la décision de la fédération, le champion de Turquie en titre a donc décidé d’envoyer un message fort en boycottant le match, qui devait être rejoué ce jeudi. Sanctionné, le Besiktas ne pourra pas participer à la prochaine édition de la Coupe de Turquie, et a écopé d’une amende de 800 000 €.