Tunisie - Slim Riahi: "Un retour à la tête du CA ? Ce serait un grand honneur pour moi"

« Ce serait un grand honneur pour moi si je revenais et que les conditions d’un tel retour étaient réunies et que les circonstances qui m’ont poussé à partir n’étaient plus là, a-t-il souligné sur sa page facebook. La campagne d’exclusion et de diffamation dont j’ai été victime prend fin dimanche 6 mai avec les élections municipales. Des opportunistes qui visent une place au conseil municipal de Tunis ont employé la tribune offerte par le CA pour arriver à leurs fins. Voilà pourquoi j’invite tous les Clubistes à élire selon leurs propres convictions, et non pour donner satisfaction à tous ces opportunistes et profiteurs dont l’intérêt pour le Club Africain s’arrêtera inéluctablement après les élections municipales. En tout cas, j’ai été président du club durant cinq bonnes années. J’étais alors clairement président d’un parti politique reconnu par tous. Je ne me suis pas débiné une fois parti du club ».

Il a exprimé sa fierté suite aux informations annonçant dernièrement son possible retour à la tête du club à l’occasion des élections au CA du mois de juin prochain.