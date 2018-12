Tunisie : le sélectionneur ne sera ni Paulo Duarte, ni Sabri Lamouchi

Le feuilleton Rakitic relancé à Paris ?

Thorgan Hazard (Mönchengladbach) plaît à Liverpool

Le prodige ivoirien Ibrahim Sangaré aurait tapé dans l'œil de l'OM

Kermit Erasmus rentre en Afrique du Sud

Manchester City : Un nouveau gardien arrive des Etats-Unis

Après le nul concédé contre Tottenham mais la qualification en poche, le Barça a vu une bombe exploser en fin de soirée mardi. Non il ne s’agit pas d’un nouveau problème avec Ousmane Dembélé mais bien du Mercato catalan. Le journaliste Quique Guash de Catalunya Radio a avancé que Ivan Rakitic (30 ans) est désormais ouvert à un départ et que ce serait du côté du PSG. Pour le journaliste espagnol, les indices concernant un départ vers la Ligue 1 sont nombreux avec le Croate. Capitaine mardi soir en l’absence de nombreux cadres, le milieu de terrain a mis en vente sa maison de Castelldefels et aurait changé ses filles d’école pour les placer dans une structure française. Il n’en fallait donc pas tant pour être certains que Rakitic allait rejoindre les rangs parisiens, quelques mois après une cour assidue des champions de France.Thorgan Hazard avait quitté Chelsea en 2014, la faute à un temps de jeu trop faible au sein d’un effectif pléthorique. Quatre ans après, le Belge pourrait faire son retour par la grande porte en Premier League. Le frère d’Eden est dans le viseur de nombreuses écuries européennes (Atlético Madrid, Rome) mais Liverpool serait en pole selon les médias britanniques. Les Reds, en concurrence avec Everton et Manchester United sur le dossier Hazard, ne sont pas insensible aux prestations du milieu du Borussia Mönchengladbach depuis son départ en Bundesliga. Jürgen Klopp est prêt à payer une clause libératoire de 29 millions d’euros.Actuellement blessé au tendon d’Achille à cause d’une chute dans le vestiaire, le jeune prodige ivoirien Ibrahim Sangaré n'a plus joué de rencontre officielle depuis le 5 octobre mais fait quand même parler de lui cette semaine. Dans l’édition de France Football cette semaine, on apprend que le milieu de terrain du TFC fait partie des pistes explorées par l’Olympique de Marseille. A 21 ans, l’Ivoirien fait partie des valeurs montantes en Ligue 1 et ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs de Marseille.Après trois ans en Europe, Kermit Erasmus rentre au bercail. L'ailier international sud-africain s'est engagé pour trois ans et demi en faveur de Cape Town City. Après une ultime pige au Vitoria Setubal (1 seule apparition en 3 mois), l'ancien Lensois va tenter de se relancer sous les ordres de Benni McCarthy. Arrivé au Stade Rennais en janvier 2016 en provenance des Orlando Pirates, le joueur de 28 ans ne sera jamais parvenu à s'imposer sur le Vieux Continent, après un premier passage en Eredivisie entre 2008 et 2010.Manchester City a conclu un accord avec le Columbus Crew pour recruter Zack Steffen. Le gardien de 23 ans rejoindra l’Angleterre l’été prochain. Sur son site internet, le Columbus Crew parle d’un transfert historique. Car si le montant exact n’est pas dévoilé (la presse anglaise évoque une indemnité de transfert de 8 millions d’euros), la franchise américaine assure qu’il s’agit d’une vente record la concernant. Le gardien américain de 23 ans, sélectionné à six reprises avec les Etats-Unis, a cependant des chances d’être prêté par les Citizens dans un premier temps. C’est d’ailleurs lui qui avait affronté la France en match amical en juin dernier à Lyon (1-1).