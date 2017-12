Tunisie (J13) : l'Espérance de Tunis solide au poste !

L’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée jeudi sur le terrain de la Jeunesse Sportive Kairouanaise (1-2) dans le cadre de la 13e journée de la Ligue Pro 1 Tunisie.

Une victoire acquise grâce aux buts de Chaalali et Badri en deuxième période et qui permet aux Sang et Or de poursuivre leur domination en tête du classement.

Rappelons que le Club Africain a battu le Club Sportif Sfaxien (2-1) mercredi, dans le choc de la journée.



Résultats de la 13eme journée :

Club Africain – CS Sfaxien : 2-1

ES Zarzis – CO Médenine : 0-0

US Monastirienne – ES Metlaoui : 2-1

ES Sahel – US Ben Guerdane : 2-0

Stade Tunisien – Stade Gabésien : 0-0

AS Gabès – CA Bizertin : 2-1

JS Kairouanaise – ES Tunis : 1-2