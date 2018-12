Tunisie (10e J) : l'Espérance Sportive de Tunis prend les commandes

⚽️Moi qui croyais que le 15 juin 2019 était dans 197 jours: bien plus pour nous, aujourd'hui !🏆#CAN2019 🇨🇲

Je me sens abattu, je suis en colère et à la fois...honteux!🙄



🙋🏾‍♂️bye bye fête du football



En attendant les incidences sur les plans sportif, financier ou politique... — Patrick Magic MBOMA (@MBOMAPatrick) 30 novembre 2018

L'ancienne gloire des Lions Indomptables a reçu la nouvelle comme une douche froide, indiquant qu'il s'agit d'une honte pour le Cameroun. "Moi qui croyais que le 15 juin 2019 était dans 197 jours : bien plus pour nous, aujourd’hui ! Je me sens abattu, je suis en colère et à la fois...honteux !", a déploré le Camerounais sur Twitter. "Bye bye fête du football. En attendant les incidences sur les plans sportif, financier ou politique..." Reste à voir qui prendra la relève dans l'organisation de la CAN 2019. Le Maroc peut-être ?