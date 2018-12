Tuchel rejette l’excuse de la décompression

Après le nul contre Strasbourg (1-1) mercredi soir, Thomas Tuchel a loué le jeu pratiqué par ses joueurs et a réfuté toute excuse de décompression malgré les deux nuls de suite en championnat.

Tuchel : « On a montré une belle réaction »

Après seize journées, le PSG est toujours invaincu en Ligue 1 mais les deux matchs nuls de suite contre Bordeaux (2-2) et mercredi soir contre Strasbourg (1-1) ont mis fin à l’incroyable série de 14 victoires de suite.avec notamment la titularisation d’Adrien Rabiot ou la présence de Kylian Mbappé sur le banc. « En première mi-temps, nos transitions ont été très lentes et on a perdu notre structure pour attaquer. Sur leur première situation, tout d'un coup, il y a un penalty. On doit accepter cette situation et s'adapter. »La rentrée de Mbappé a donné un coup de fouet au PSG qui ont ensuite fait le siège sur le but strasbourgeois. Cette réaction d’orgueil, le technicien allemand souhaite la mettre en valeur plutôt que de retenir le score final. « On a montré une belle réaction et beaucoup de qualité en deuxième mi-temps.» Et de balayer toute idée de décompression dans un championnat qui apparaît déjà plié et alors que se profile un match importantissime pour la qualification en 8emes de la Ligue des Champions à Belgrade mardi prochain. « On ne peut pas attendre le même état d'esprit que contre Liverpool à chaque match. Tout le monde a attaqué et défendu ensemble. Ça peut toujours arriver de manquer un peu de chance. » Tombés face à des guerriers strasbourgeois, les Parisiens auront au moins eu un aperçu de ce qui les attend dans quelques jours en Serbie.