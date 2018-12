Trophée Kopa – Mbappé, l'année prodigieuse (vidéo)

Le président de la CAF a toutefois fait savoir qu'il compte donner une deuxième chance au pays des Lions Indomptables en lui attribuant l'organisation de l'édition 2021, initialement attribuée à la Côte d’Ivoire. "Pour faire les choses de manières plus humaines, décalons toutes les CAN et donnons plus de chances et plus de temps au Cameroun pour qu’il réalise les infrastructures. (...) Nous avons pris cette décision de décaler le Cameroun en 2021 et la Côte d’Ivoire en 2023. La Côte d’Ivoire non plus ne sera pas prête pour la Coupe d’Afrique 2021 au vu de l’évolution des travaux", a indiqué le Malgache à Afrique Média TV. "Donnons au Cameroun plus de temps pour qu’il réalise les infrastructures, et accompagnons le pour qu’il soit bien prêt", a-t-il ajouté. Polémique en vue en Côte d'Ivoire, mais aussi en ... Guinée, sensée organiser la CAN 2023.