Une trêve hivernale sera instaurée en Premier League à partir de 2020

Il y a eu de plus en plus d’appels à une pause pendant la saison de Premier League pour permettre aux joueurs de se reposer du calendrier chargé au cours des dernières années, bien qu’il ait toujours été confronté à une opposition.

Selon the Times, un accord aurait été trouvé entre la FA, la Premier League et la Fédération anglaise de football afin de planifier une pause hivernale, début février, à partir de 2020.

Plutôt que de perdre les matchs traditionnels de Noël et du Nouvel An (boxing day), la pause proposée aura lieu au début de février, dans le but de s’assurer que chaque équipe a au moins 13 jours de repos.

Pour faciliter la procédure, la FA Cup sera aussi bouleversée par ce changement. En effet, le cinquième tour de la FA Cup sera joué en milieu de semaine et il n’y aura pas de replays dorénavant.