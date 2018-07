Transferts - Torres s'exporte au Japon

L’attaquant espagnol Fernando Torres, en fin de contrat à l’Atlético Madrid, a annoncé ce mardi lors d’une conférence de presse qu’il rejoignait le club japonais de Sagan Tosu.

Fernando Torres a fait son choix. Après trois saisons à l’Atlético Madrid, l’attaquant de 34 ans était en fin de contrat et avait annoncé qu’il annoncerait le nom de son nouveau club ce mardi lors d’une conférence de presse. Le suspense a pris fin peu avant 10h00 : « El Nino » va signer avec le club japonais de Sagan Tosu. « C’est l’un des premiers clubs qui s’est intéressé à moi. Pour moi, ce sera un défi aussi bien culturel que sportif. Ma connaissance du championnat japonais est basée sur la présence d’équipes japonaises au Mondial des clubs. J’ai eu le temps pour étudier leur style de jeu, grâce à Internet. Le niveau des équipes semble assez égal. Je veux profiter de cette expérience au Japon. J’ai écarté l’option de continuer à jouer en Europe car j’ai déjà tout fait. L’Espagne, l’Allemagne, la France… : à aucun moment je n’ai pensé à aller jouer dans ces pays car je voulais voir autre chose », a notamment déclaré l’ancien international (110 sélections, 38 buts).

Torres rejoint Iniesta au Japon

Courtisé également par Chicago, Sydney et des clubs chinois, Fernando Torres a finalement jeté son dévolu sur le championnat japonais, où il retrouvera une autre légende du football espagnol, Andres Iniesta, qui a signé à Vissel Kobe. « J’aurai mon grand ami Andre Iniesta avec moi là-bas, c’est bien », a d’ailleurs confié Torres lors de sa conférence de presse. Les deux joueurs n’auront pas les mêmes objectifs pour cette saison, puisqu’après 15 journées (sur 34) Kobe est sixième avec 22 points et Sagan Tosu 17eme et avant-dernier, avec 13 points. Créé en 1997 à Tosu, à l’extrême Ouest du Japon, le nouveau club de Fernando Torres évolue en première division depuis 2012, et n’a jamais fait mieux que cinquième. Actuellement entraîné par l’Italien Massimo Ficcadenti, le club compte principalement des joueurs japonais et sud-coréens (dont Seung-Hyun Jung, présent à la Coupe du Monde) dans son effectif, ainsi que le Colombien Victor Ibarbo (ex-Cagliari, Roma, Watford). Fernando Torres, qui va connaitre le cinquième club de sa carrière, tentera d’apporter son expérience pour aider Sagan à remonter la pente…