Transferts : Mohamed Chemlal à la relance en Bulgarie

Mohamed Chemlal rebondit en Bulgarie. Libre depuis cet été et la fin de son passage à Forest Green (D4 anglaise), le milieu de terrain offensif franco-marocain s’est engagé en faveur du FC Vereya jusqu’à la fin de la saison. « Le FC Vereya devrait disputer les play-offs, et le président cherche des jeunes joueurs qui n’ont pas eu le temps de montrer tout leur potentiel. Il nous a sollicité pour cela et le profil de Momo, qui été international français en U18 a été approuvé par le staff du club », a indiqué à Football 365 Afrique Walid Bouchenafa, l’agent du joueur de 23 ans, formé à Caen, et passé par Boulogne-sur-Mer, Stoke City (U21) puis la réserve du Havre. Pour rappel, le club de Vererya a vu plusieurs joueurs se relancer comme l’ex-Nantais Olivier Bonnes, le gardien international marocain Yassine El Kharroubi et son homologue congolais Christoffer Mafoumbi.