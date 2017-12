TP Mazembe : Daniel Adjei quitte les Corbeaux

C’est la fin de l’aventure de Daniel Adjei chez les Corbeaux du TP Mazembe. Arrivé à la fin de son contrat avec les Corbeaux, le joueur de 28 ans a communiqué son départ via Facebook.

Arrivé à Lubumbashi en début de 2013 en provenance le l’Asante Kotoko, le milieu Ghanéen a remporté une Ligue des Champions et deux Coupes de la Confédération.

C’est d’ailleurs l’un des buteurs de la finale de la Coupe de la CAF face à SuperSport United.

CONFIRMED: Ghana's Daniel Nii Adjei has confirmed he's leaving TP Mazembe after an illustrious five seasons with the Lumbubashi-based club. His contract has expired & next destination unknown pic.twitter.com/ZvoZOCf9jx

— Saddick Adams (@SaddickAdams) December 4, 2017