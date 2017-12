TP Mazembe : Un cadre du club s'en va, 8 ans après !

Après huit ans passés sous le maillot du TP Mazembe, Given Singuluma n’est plus un joueur des Corbeaux. Le milieu zambien (31 ans) a rompu son contrat à l’amiable avec le champion d’Afrique.

« Given est un professionnel de haut niveau et il sera toujours le bienvenu à Lubumbashi. Après des blessures et plusieurs mois sans jouer, il a eu l’honnêteté de s’ouvrir à la direction du club sur son avenir et ils ont décidé, ensemble, de mettre fin à leur collaboration en bons termes », peut-on lire sur le site officiel du club congolais.

Singuluma a remporté plein de titres avec les Corbeaux : trois Ligues des champions, deux Coupes de la CAF et une place de finaliste au Mondial des clubs.