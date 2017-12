Toulouse : Max-Alain Gradel brise la malédiction des penaltys

Après avoir raté trois penaltys en une semaine, le TFC a vaincu la malédiction contre Caen, grâce à l’ivoirien Max-Alain Gradel. Les Violets ont obtenu un quatrième « péno » en quatre matchs, ce samedi face à Caen et c’est Max-Alain Gradel qui s’y est collé, alors qu’il venait tout juste d’être fauché par le défenseur normand Damien Da Silva.

L’attaquant ivoirien a trouvé la lucarne gauche de Rémy Vercoutre afin d’inscrire en force le deuxième but de sa formation (2-0).

« Beaucoup de monde sait que c’est un exercice très difficile, a plaidé Michaël Debève, l’entraîneur-adjoint du TFC. Max a subi la faute et a été capable mentalement de faire la part des choses. » Pourtant, promis, rien n’était défini à l’avance. « Ce n’était pas décidé, confirme Gradel (30 ans), très remuant par ailleurs. Mais avec mon expérience, je devais prendre mes responsabilités. »

Gradel avait pourtant raté sa tentative à Dijon (3-1) deux semaines auparavant tout comme Jimmy Durmaz, qui avait aussi failli contre Nice (1-2), comme Andy Delort à Lille (1-0).

Le deuxième titulaire toulousain le plus âgé ce samedi, derrière Ola Toivonen et ses 31 ans, a donc assuré, alors que même les entraîneurs des équipes de moins de 11 ans répètent que le joueur sur lequel la faute est commise ne doit pas frapper un penalty. « Pour moi, ce sont des conneries, tranche Gradel. Je ne vois pas le foot comme cela. C’est une question de courage et de responsabilités. »

73' ⚠️ Stupeur au Stadium, PENALTY pour le TFC ! Les gens tremblent, certains se cachent les yeux, ne voulant pas voir ça… 1-0 #TFCSMC — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 9, 2017