Touché et opéré, Kingsley Coman sera indisponible de sept à huit semaines !

Kingsley Coman a peut-être joué pour la dernière fois cette saison dans le match du Bayern Munich face au Hertha Berlin (0-0). L’ailier gauche a souffert d’une blessure à la cheville peu de temps après avoir remplacé Franck Ribéry. Le Bayern ayant déjà effectué ses trois changements, il est resté sur le terrain en boitillant durant le dernier quart d’heure du match.

Selon L’Équipe, Coman a dû subir une intervention chirurgicale lundi pour réparer une rupture partielle du ligament de la cheville. Et le joueur pourrait bien être écarté pour deux mois complets, et potentiellement plus long.

Kingsley manquera beaucoup de matches cruciaux pour le Bayern. Selon le calendrier officiel de l’UEFA, les quarts de finale de la Ligue des Champions se dérouleront en deux étapes les 3-4 avril et 10-11 avril. Les demi-finales auront lieu deux semaines plus tard, les 24 et 25 avril et les 1er et 2 mai, et la finale prévue pour le 26 mai à Kiev, en Ukraine. Par conséquent, Coman manquera définitivement les quarts de finale, présumant que Bayern va envoyer Besiktas hors de la compétition en huitièmes de finale, et potentiellement aussi les demi-finales.

La blessure est un coup dur pour le Bayern Munich et aussi pour les espoirs de Coman de faire partie de l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2018.