Tops&Flops Du Weekend: Mohamed Salah toujours au top, Emmanuel Eboué pas trop !

Un autre article s’annonce pour rendre notre weekend footballistique encore plus agréable que les autres fois

d’un maître du football nommé Mohamed Salah, passant par nos buteurs africains en Europe, arrivant à la mauvaise condition de vie d’un finaliste de la Ligue des Champions avec Arsenal. Voici notre top et flop du week-end.

TOPS

Saluez tous Mohamed Salah !

Mohamed Salah est probablement le joueur de l’année, ou du moins pour cette moitié de la saison. après avoir livré une performance magistrale avec liverpool toute la saison et contre Arsenal vendredi.

En effet, Salah poursuit son parcours de bonhomme en Premier League. L’Egyptien a encore une fois trouvé la faille, vendredi soir, dans le choc opposant Liverpool à Arsenal (3-3).

Le Pharaon a ajouté le deuxième but de son équipe à la 52e minute avant qu’Arsenal ne marque trois buts en 5 minutes. Firmino a égalisé pour les Reds à la 71e minute.

Mohamed Salah s’envole !

Choupo-Moting buteur face à West Brom

Stoke City a battu West Bromwich ce samedi 23 décembre 2017 sur le score de trois buts à un pour le compte de la 19e journée de Premier League.

Parmi les trois buteurs de Stoke City, l’attaquant camerounais, ancien joueur de Schalke 04, Choupo-Moting, auteur du 2e but à la 45e minute. L’Egyptien Ramadan Sobhi a inscrit le troisième but.

Mohamed Salah, Henri Saivet, Mohamed Diamé, Christian Atsu, André Ayew et Jordan Ayew sont les autres buteurs de la Premier League.

Maxim Choupo-Moting reacts to an important win over @WBA

Khouma Babacar au sauvetage !

La Fiorentina s’est imposée sur la pelouse de Cagliari ce vendredi (0-1), lors de la 18e journée de Serie A. L’unique but de la victoire a été marqué par Khouma Babacar.

Entré en jeu à la place de Théréau à la 70e minute, l’attaquant sénégalais a eu besoin seulement de 12 minutes pour délivrer les siens.

FLOP

Emmanuel Eboué suicidaire et profondément malheureux !

la situation est tout juste cauchemardesque pour l’ivoirien de 34 ans, criblé de dettes, et ruiné suite à son divorce.

L’homme, suspendu en mars 2016 pour non paiement de son agent, vit dans une modeste résidence à Londres, prend le métro, et pourrait même devenir SDF.

Il dort sur un matelas au sol, et son domicile pourrait être réquisitionné à tout moment plus se payer d’avocat et devrait prochainement être expulsé de chez lui. « Je suis dans ma maison, mais j’ai peur, explique-t-il au journal anglais. Je ne sais pas quand la police viendra. Parfois, je ferme les lumières parce que je ne veux pas que les gens sachent que je suis à l’intérieur. J’ai souffert pour acheter ma maison, mais j’ai maintenant peur. Je ne vais pas vendre mes vêtements ou vendre ce que j’ai. Je me battrai jusqu’à la fin parce que ce n’est pas juste. »

Emmanuel Eboué: « j’ai pensé au suicide… »