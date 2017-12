Les Tops et Flops du weekend: Messi et Giroud au top, Hazard&co pas trop !

Si vous êtes fan de football, vous aurez probablement une semaine très très embrouillée décoré par le tirage au sort de la ligue des champions. Et pour la rendre moins compliquée, StarAfrica vous propose les plus gros tops et flops de ce week-end purement footballistique !

Tops

Essam Hadhry qui marque un penalty à 44 ANS !

Essam El-Hadary a marqué le quatrième but de son équipe Al Taawoun sur penalty face à Al-Ettifaq en D1 saoudienne.

Messi, Messi et encore Messi

L’Argentin égale Gerd Müller au nombre de buts inscrits dans un même club parmi les cinq championnats majeurs en Europe, avec pas moins de 525 pions en compétition.

Giroud est le remplaçant le plus prolifique en Premier League

L’attaquant des Gunners a signé son dix-septième but en entrant en jeu pour Arsenal, ce qui lui permet d’égaler le record de la légende norvégienne de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær.

Flops

Un après match pas comme les autres a Manchester

Vingt joueurs et membres de Manchester United et de la City ont été impliqués dans une extraordinaire mêlée au tunnel après le match acharné de dimanche entre les deux équipes.

comme le rapporte la presse britannique, , José Mourinho serait allé hausser le ton auprès de ses adversaires, s’embrouillant violemment avec Ederson avant de repartir sous les insultes et les jets d’eau et de lait.

Trois buts en cinq matches pour Napoli

Napoli ont été tenus à un nul 0-0 par la Fiorentina hier, après une défaite 1-0 à domicile contre la Juventus.

Napoli n’a marqué que trois buts lors de ses cinq derniers matches de Serie A, et n’a pas inscrit en deux matches pour la première fois depuis 2014.

Chelsea perd le Derby

Chelsea a été battue pour la première fois en championnat depuis le 14 octobre dernier. Les Blues d’Eden Hazard et Thibaut Courtois se sont inclinés 1-0 contre West Ham, samedi au stade Olympique de Londres pour le compte de la 16e journée de Premier League.