Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 31e - Mohamed Aboutrika, l'assassin souriant

« Vous êtes une légende !» : ce compliment très élogieux fait paraprès la finale de la, résume bien le talent hors norme de l’emblématique maître à jouer de la sélection égyptienne et d’du Caire.Surnommé "" par ses fans en raison de sa redoutable efficacité devant les cages et de son sourire permanent, l’homme aux 104 apparitions avec les(38 buts) a glané tous les titres possibles et imaginables en sélection comme en club.En effet, et même s’il n’a jamais aspiré à connaître le gratin européen,a trusté pas moins de cinq Ligues des Champions africaines, quatre Supercoupes d'Afrique, sept titres de champion d'Égypte et trois Coupes d'Egypte sous la prestigieuse vareuse du géant cairote Al Ahly. Un palmarès tout simplement exceptionnel pour le natif dequi s’impose comme étant l'un des plus grands joueurs de l’histoire du football égyptien et africain.Attaquant de soutien ou meneur de jeu, toujours élégant, passeur, dribbleur, buteur dans le jeu comme sur coup de pied arrêté, le redoutable Pharaon ne s’est pas arrêté qu'à ses exploits en club. Il a également fait étalage de tout son talent sous le maillot de sa sélection avec laquelle il contribuera efficacement à trois succès historiques en Coupe d'Afrique des Nations (2006, 2008 et 2010).En 2006, c'est bien lui qui transforma, devant son public, l'ultime tir au but desface à la. En 2008, il devient le héros de toute une Nation en marquant l'unique réalisation de la rencontre, dans le dernier quart d'heure, face aux Lions indomptables du. Cette année-là, il fut élu footballeur africain de l'année par la BBC.